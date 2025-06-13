Израиль объявил мобилизацию резервистов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила мобилизацию резервистов.

Об этом сообщил израильский портал Ynet.

«Армия обороны Израиля направляет тысячи резервистов в соответствии с приказом 8, в основном в критические формирования: ВВС, командование тыла, северное и центральное командования, военную разведку и командование противотанковой обороны», — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ также повышает готовность в дивизиях, дислоцированных в Иудеи и Самарии. Кроме того, устанавливается кордон вокруг палестинских городов и усиливается присутствие сил в регионе.

Источник: Gazeta.Ru