Нетаньяху предупредил израильтян: Готовьтесь к длительной эскалации

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил граждан Израиля о возможной длительной эскалации конфликта, призвав «строго соблюдать инструкции военных, касающиеся общественной безопасности».

«Возможно, гражданам придется оставаться в укрытиях в течение длительного времени, пока сохраняется угроза со стороны Ирана и его союзников», сказал он в видеообращении, передает РБК.

Премьер-министр Израиля дал высокую оценку действиям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), осуществившим «успешный первый удар» по Ирану.

Он также подтвердил уничтожение в ходе атаки высокопоставленных иранских командиров.

Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня. Нетаньяху объяснил это наличием у Ирана достаточного количества обогащенного урана для создания 9 бомб. По его словам, цель операции — «нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана».