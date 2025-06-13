IRNA: В результате ударов Израиля по Тегерану погибли гражданские лица, включая женщин и детей

В результате ударов Израиля по Тегерану погибли гражданские лица, включая женщин и детей, сообщает официальное иранское информагентство IRNA.

Директор одной из больниц Тегерана сообщил о гибели четырех малолетних детей в результате агрессивных атак Израиля против Ирана сегодня на рассвете, пишет агентство.

«К сожалению, среди поступивших раненых было также четверо погибших детей в возрасте трех, шести, четырех и пяти лет, тела которых мы приняли», - сказал глава больницы.

Он добавил, что больницы Тегеранской провинции в настоящее время оказывают медицинскую помощь пострадавшим, «большинство из которых составляют женщины и дети».

Точное число погибших и их личные данные пока не разглашаются.

В то дже время, по информации корреспондента турецкого агентства Anadolu в Тегеране, точечными ударами поражены некоторые жилые здания.

В районах, по которым были нанесены удары, силы безопасности Ирана усилили меры безопасности и не допускают приближения гражданских лиц.