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Нетаньяху обратился к народу Ирана - ВИДЕО

First News Media01:02 - Сегодня
Нетаньяху обратился к народу Ирана - ВИДЕО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана, в котором призвал иранцев восстать против правительства своей страны, сообщает ТАСС.

По словам главы израильского кабмина, «исламский режим угнетает иранцев почти 50 лет» и «угрожает уничтожить» Израиль.

«Цель операции Израиля — устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны исламского режима. Двигаясь к достижению нашей цели, мы также расчищаем вам путь, чтобы вы (иранцы. — «Газета.Ru») добились свободы», — заявил Нетаньяху.

Политик также призвал граждан исламской республики начать «борьбу за свободу от злого режима угнетателей».

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