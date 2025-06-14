Нетаньяху обратился к народу Ирана - ВИДЕО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана, в котором призвал иранцев восстать против правительства своей страны, сообщает ТАСС.

По словам главы израильского кабмина, «исламский режим угнетает иранцев почти 50 лет» и «угрожает уничтожить» Израиль.

«Цель операции Израиля — устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны исламского режима. Двигаясь к достижению нашей цели, мы также расчищаем вам путь, чтобы вы (иранцы. — «Газета.Ru») добились свободы», — заявил Нетаньяху.

Политик также призвал граждан исламской республики начать «борьбу за свободу от злого режима угнетателей».