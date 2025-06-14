В столице в очередной раз проведена масштабная уборка - ФОТО

С целью дальнейшего повышения уровня санитарной чистоты столицы в летний сезон Исполнительная власть города Баку 14 июня провела очередную масштабную работу по уборке.

Техника коммунальных хозяйственных служб Исполнительной власти города Баку вымыла главные улицы и проспекты, а также внутриквартальные и междворовые проезды моющими средствами, безвредными для растений и животных. Сотрудники службы вымыли проспекты и улицы, бровки тротуаров, бордюры и фонарные столбы, дорожные ограждения, скамейки в парках и зонах отдыха. В то же время была проведена уборка дворов и жилых кварталов. Очищены витрины предприятий общественного питания, торговых и других объектов, вокруг них наведен порядок.

Сотрудники Хозяйственного объединения по озеленению города Баку вымыли деревья, расположенные вдоль основных магистральных дорог и проспектов, разрыхлили почву и провели агротехнический уход за деревьями и другими зелеными насаждениями. В то же время были высажены разноцветные цветы и созданы композиции из цветов различных оттенков, которые понравятся горожанам и гостям нашей столицы.

Учитывая, что в летние месяцы в город приезжают многочисленные гости, все мероприятия, необходимые для поддержания на должном уровне санитарной чистоты столицы и сохранения зеленых насаждений, будут продолжаться в течение всего года.