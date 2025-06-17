На каком этапе ремонтные работы после аварии на водопроводе Огуз-Габала-Баку? - ОБНОВЛЕНО

В связи с аварией на водопроводе Огуз-Габала-Баку подача воды в некоторые районы Баку и Абшеронского полуострова временно приостановлена.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, согласно информации Агентства водных ресурсов Азербайджана, ремонтные работы ведутся интенсивно и быстрыми темпами.

Как сообщили из организации, из-за аварии на водопроводе Огуз-Габала-Баку подача воды в некоторые районы Баку и Абшерона будет осуществляться с перебоями в течение 4 дней. После завершения работ подача воды в прежнем режиме будет возобновлена с 20 июня.

09:30

В результате аварии, произошедшей на 228-м километре магистрального водопровода Огуз – Габала – Баку, временно снижена подача воды в ряде районов столицы и на территории Абшеронского полуострова.

Как передаёт 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, перебои с водоснабжением зафиксированы на следующих улицах: Мир Джалала, 20 Января, Джавадхана, Джабиева, Дж.Салимова, Г.Сеидзаде, Г.Алиева, А.Искендерова, М.Кязымова, Р.Мамедова, С.Рахмана, братьев Новрузовых (Расима Сафарова), Н.Юсифбейли, братьев Мардановых, М.Джафарова, М.Санани, М.Гасымова, М.Ализаде, Дж.Мамедгулузаде, Н.Меликова, 3-я Алатава, А.Саламзаде, А.Гусейнова, С.Рустама, С.Вургуна, Ю.В.Чаманзаминли, Тбилиси, Ф.Гасымзаде и на Московском проспекте в Насиминском районе.

В Сабаильском районе подача воды нарушена в посёлке Бадамдар.

В Ясамальском районе перебои наблюдаются на улицах Шарифзаде, Акима Аббасова, Асада Ахмедова, Зардаби, Хиябани, Хыдыра Мустафаева, Хагана Дадашова, Васифа Алиева, Заура Керимова, Ахмеда Джавада, Дадаша Буньядзаде, И.Гутгашинлы, Рахиба Тагиева, Кямала Рагимова, а также в районах Ени Ясамал-1 и Ени Ясамал-2, на проспектах Тбилиси и Метбуат.

В Наримановском районе ограничена подача воды на проспекте Ататюрка и улице академика Гасана Алиева.

В Бинагадинском районе перебои зафиксированы в 6-м, 7-м, 8-м и 9-м микрорайонах, а также в посёлках Баладжары, Расулзаде, Ени Массив и на улицах 1 Мая и Ходжахасан.

В Абшеронском районе, в том числе в городе Хырдалан, водоснабжение осуществляется по графику: с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. В остальное время вода отключается. Кроме того, перебои отмечаются и в посёлке Гобу.