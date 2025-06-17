 На каком этапе ремонтные работы после аварии на водопроводе Огуз-Габала-Баку? - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

На каком этапе ремонтные работы после аварии на водопроводе Огуз-Габала-Баку? - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова10:25 - Сегодня
На каком этапе ремонтные работы после аварии на водопроводе Огуз-Габала-Баку? - ОБНОВЛЕНО

В связи с аварией на водопроводе Огуз-Габала-Баку подача воды в некоторые районы Баку и Абшеронского полуострова временно приостановлена.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, согласно информации Агентства водных ресурсов Азербайджана, ремонтные работы ведутся интенсивно и быстрыми темпами.

Как сообщили из организации, из-за аварии на водопроводе Огуз-Габала-Баку подача воды в некоторые районы Баку и Абшерона будет осуществляться с перебоями в течение 4 дней. После завершения работ подача воды в прежнем режиме будет возобновлена с 20 июня.

09:30

В результате аварии, произошедшей на 228-м километре магистрального водопровода Огуз – Габала – Баку, временно снижена подача воды в ряде районов столицы и на территории Абшеронского полуострова.

Как передаёт 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, перебои с водоснабжением зафиксированы на следующих улицах: Мир Джалала, 20 Января, Джавадхана, Джабиева, Дж.Салимова, Г.Сеидзаде, Г.Алиева, А.Искендерова, М.Кязымова, Р.Мамедова, С.Рахмана, братьев Новрузовых (Расима Сафарова), Н.Юсифбейли, братьев Мардановых, М.Джафарова, М.Санани, М.Гасымова, М.Ализаде, Дж.Мамедгулузаде, Н.Меликова, 3-я Алатава, А.Саламзаде, А.Гусейнова, С.Рустама, С.Вургуна, Ю.В.Чаманзаминли, Тбилиси, Ф.Гасымзаде и на Московском проспекте в Насиминском районе.

В Сабаильском районе подача воды нарушена в посёлке Бадамдар.

В Ясамальском районе перебои наблюдаются на улицах Шарифзаде, Акима Аббасова, Асада Ахмедова, Зардаби, Хиябани, Хыдыра Мустафаева, Хагана Дадашова, Васифа Алиева, Заура Керимова, Ахмеда Джавада, Дадаша Буньядзаде, И.Гутгашинлы, Рахиба Тагиева, Кямала Рагимова, а также в районах Ени Ясамал-1 и Ени Ясамал-2, на проспектах Тбилиси и Метбуат.

В Наримановском районе ограничена подача воды на проспекте Ататюрка и улице академика Гасана Алиева.

В Бинагадинском районе перебои зафиксированы в 6-м, 7-м, 8-м и 9-м микрорайонах, а также в посёлках Баладжары, Расулзаде, Ени Массив и на улицах 1 Мая и Ходжахасан.

В Абшеронском районе, в том числе в городе Хырдалан, водоснабжение осуществляется по графику: с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. В остальное время вода отключается. Кроме того, перебои отмечаются и в посёлке Гобу.

Поделиться:
2221

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Ассамблеи Северной ...

Политика

Минск выразил признательность Азербайджану за возможность для выезда ...

Общество

На каком этапе ремонтные работы после аварии на водопроводе Огуз-Габала-Баку? - ...

В мире

ЦАХАЛ ликвидировал генерала КСИР Али Шадмани

Общество

Азербайджан готовится к запуску частных пенсионных фондов: Что это даст гражданам?

«Трудоустройство» обернулось аферой: женщина обманула граждан на 42 тыс. манатов

Как долго в Азербайджане сохранится нестабильная погода?

Министерство здравоохранения отмечает профессиональный праздник медицинских работников

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Впервые для Азербайджана: открыт доступ к самому здоровому дому в мире - EYWA в Дубае - ФОТО - ВИДЕО

В Баку проложена новая полоса движения

Ученики бакинской школы заявили, что у них требуют заплатить за аттестаты - ВИДЕО

Эмин Агаларов намерен построить экологичную гостиницу в ущелье Бозжыра

Последние новости

КСИР Ирана заявил о начале «еще более масштабной» ракетной атаки на Израиль

Сегодня, 12:35

Азербайджан готовится к запуску частных пенсионных фондов: Что это даст гражданам?

Сегодня, 12:28

«Трудоустройство» обернулось аферой: женщина обманула граждан на 42 тыс. манатов

Сегодня, 12:18

В Иране заявили об атаке на Израиль «новым оружием»

Сегодня, 12:16

Трамп ожидает, что ядерную программу Ирана «уничтожат» до вмешательства США

Сегодня, 12:01

Как долго в Азербайджане сохранится нестабильная погода?

Сегодня, 11:55

СМИ: Иран ударил по зданиям МОССАД и израильской военной разведки

Сегодня, 11:51

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Ассамблеи Северной Македонии - ФОТО

Сегодня, 11:48

Израиль готовит против Ирана новую операцию - дипломат

Сегодня, 11:47

Министерство здравоохранения отмечает профессиональный праздник медицинских работников

Сегодня, 11:39

Председатель Парламентской ассамблеи Северной Македонии прибыл с визитом в Азербайджан

Сегодня, 11:36

Иран представил новый беспилотник-камикадзе

Сегодня, 11:28

Трамп пригрозил Ирану жестким ответом на возможные удары по базам США

Сегодня, 11:25

Три судна горят у побережья Ирана вблизи Ормузского пролива

Сегодня, 11:03

Минск выразил признательность Азербайджану за возможность для выезда белорусских граждан

Сегодня, 11:01

Министр обороны США заявил о развертывании дополнительных сил на Ближнем Востоке

Сегодня, 10:52

В Азербайджане сын подозревается в нанесении ножевых ранений отцу

Сегодня, 10:42

На каком этапе ремонтные работы после аварии на водопроводе Огуз-Габала-Баку? - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:25

ЦАХАЛ ликвидировал генерала КСИР Али Шадмани

Сегодня, 10:24

В Азербайджане мужчина найден мертвым на рабочем месте

Сегодня, 10:21
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36