 MEDİA осуждает риторику ненависти Соловьева и ждет от него извинений за необоснованные высказывания | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

MEDİA осуждает риторику ненависти Соловьева и ждет от него извинений за необоснованные высказывания

First News Media19:30 - Сегодня
MEDİA осуждает риторику ненависти Соловьева и ждет от него извинений за необоснованные высказывания

Телеведущий Владимир Соловьев в авторской программе, транслируемой на государственном телеканале России «Россия 1», в очередной раз проявил неуважение к Азербайджану в свойственном ему истеричном тоне и предвзятом отношении.

Ведущий, выступая в защиту своего друга — российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, задержанного правоохранительными органами Армении, неоднократно употреблял выражение «Арцах», обвинил армянские власти в «передаче в дар Арцаха» и в прямом эфире обратился к армянскому народу со словами, что его в будущем ждет судьба «Арцаха».

Об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджанской Республики.

В заявлении также отмечается: «Владимир Соловьев, искажая реальные исторические факты, предвзято освещая события недавнего прошлого, всегда питал ненависть к Азербайджану, что открыто проявлялось в его выступлениях.

Его заявления по армяно-азербайджанскому конфликту, 44-дневной Отечественной войне, восстановлению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана всегда носили необъективный, противоречивый характер и вызывали адекватную реакцию в Азербайджане.

Появление столь деструктивных утверждений в эфире государственного телеканала России вызывает обеспокоенность, является недопустимым в отношении азербайджанского народа, полностью противоречат духу дружбы между Азербайджаном и Россией, а также официальной позиции России по данному вопросу.

Мы рассматриваем подобную риторику ненависти как неприемлемую, противоречащую журналистской этике и моральным ценностям, решительно её осуждаем и ждем извинений от противоположной стороны».

Поделиться:
1402

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял председателя Народного собрания Болгарии - ФОТО

Общество

MEDİA осуждает риторику ненависти Соловьева и ждет от него извинений за ...

Общество

Авария на водопроводе Огуз-Габала-Баку устранена

Политика

Комиссия Милли Меджлиса прокомментировала фейки об Азербайджане

Общество

Этой ночью два столичных поселка останутся без света

Суд выес решение в отношении капитана корабля, обвиняемого в госизмене

В Баку пресечена попытка распространения крупной партии марихуаны - ВИДЕО

Повышается пенсионный возраст для сотрудников прокуратуры Азербайджана

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Space TV получил предупреждение из-за мультфильма «Маша и Медведь»

В Баку на пляже Шихово утонули два человека - ВИДЕО

Стала известна причина аварии на магистральном водопроводе Огуз-Габала-Баку - ОБНОВЛЕНО

В Баку проложена новая полоса движения

Последние новости

Иран нанес ракетный удар по территории Израиля

Сегодня, 22:00

Этой ночью два столичных поселка останутся без света

Сегодня, 21:40

Зелим Коцоев взял бронзу чемпионата мира в Венгрии

Сегодня, 21:20

Суд выес решение в отношении капитана корабля, обвиняемого в госизмене

Сегодня, 21:00

Вице-премьер Италии: Наши граждане покинули Иран через территорию Азербайджана

Сегодня, 20:40

Азербайджанский лыжник завоевал бронзовую медаль на международном турнире

Сегодня, 20:20

В Баку пресечена попытка распространения крупной партии марихуаны - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Повышается пенсионный возраст для сотрудников прокуратуры Азербайджана

Сегодня, 19:45

MEDİA осуждает риторику ненависти Соловьева и ждет от него извинений за необоснованные высказывания

Сегодня, 19:30

Изменено расписание поездов на Абшеронском кольцевом железнодорожном маршруте

Сегодня, 19:15

Израиль атаковал бункер Хаменеи

Сегодня, 19:00

Авария на водопроводе Огуз-Габала-Баку устранена

Сегодня, 18:45

​​​​​​​Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» актриса Наталья Тенякова - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Азербайджанская делегация провела встречи в Сейме Латвии

Сегодня, 18:15

Комиссия Милли Меджлиса прокомментировала фейки об Азербайджане

Сегодня, 18:00

В Ираке задержали три автомобиля с беспилотниками, направлявшихся в Иран

Сегодня, 17:55

Тяжелое ДТП привело к большому числу пострадавших в Лянкяране

Сегодня, 17:53

Необычный спасатель: в Испании пудель Нило работает на пляже - ФОТО

Сегодня, 17:38

​​​​​​​Ближний Восток рядом: Баку удерживает дистанцию от чужой войны

Сегодня, 17:36

Том Круз получит первый «Оскар» за свою почти 45-летнюю карьеру в кино

Сегодня, 17:33
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00