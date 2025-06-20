Глава ИВ и его заместители подозреваются во взятничестве и превышении должностных полномочий - ОБНОВЛЕНО
Стало известно, в чем обвиняют главу исполнительной власти Гахского района и других задержанных чиновников.
Согласно полученной Report информации, глава исполнительной власти Муса Шекилиев, его заместители и другие должностные лица подозреваются в получении взяток, присвоении и превышении должностных полномочий.
СГБ продолжает следственные действия.
15:08
Служба Государственной безопасности (СГБ) Азербайджана провела оперативные мероприятия в Гахском районе.
Как сообщает 1news.az, в ходе операции были задержаны глава исполнительной власти Гахского района Муса Шекилиев, его заместители, а также несколько должностных лиц района.
На данный момент все задержанные доставляются в Баку.
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