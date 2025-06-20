Глава ИВ и его заместители подозреваются во взятничестве и превышении должностных полномочий - ОБНОВЛЕНО

Стало известно, в чем обвиняют главу исполнительной власти Гахского района и других задержанных чиновников.

Согласно полученной Report информации, глава исполнительной власти Муса Шекилиев, его заместители и другие должностные лица подозреваются в получении взяток, присвоении и превышении должностных полномочий.

СГБ продолжает следственные действия.

15:08

Служба Государственной безопасности (СГБ) Азербайджана провела оперативные мероприятия в Гахском районе.

Как сообщает 1news.az, в ходе операции были задержаны глава исполнительной власти Гахского района Муса Шекилиев, его заместители, а также несколько должностных лиц района.

На данный момент все задержанные доставляются в Баку.