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В Стамбуле проходит встреча Эрдогана с Пашиняном

First News Media20:25 - Сегодня
В Стамбуле проходит встреча Эрдогана с Пашиняном

В Стамбуле стартовала встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает TRT, встреча двух лидеров в узком формате проходит во дворце Долмабахче.

Во встрече принимают участие также главы МИД двух стран - Хакан Фидан и Арарат Мирзоян.

Премьер Армении в пятницу прибыл в Турцию по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана, это первый его рабочий визит главы республики в эту страну.

Ранее он посещал Турцию в июне 2023 года для участия в церемонии инаугурации Эрдогана.

Пашиняна в поездке сопровождают глава МИД Арарат Мирзоян, заместитель главы МИД Ваан Костанян, вице-спикер парламента, специальный представитель Армении в процессе нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.

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