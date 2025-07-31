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Хикмет Гаджиев и Юрий Гусев обсудили пути углубления стратегического партнерства

First News Media13:24 - Сегодня
Хикмет Гаджиев и Юрий Гусев обсудили пути углубления стратегического партнерства

Пути углубления стратегического партнерства между Баку и Киевом обсуждены на встрече посла Украины Юрия Гусева с помощником Президента Азербайджана – главой отдела по вопросам внешней политики Хикметом Гаджиевым.

Об этом глава украинской дипмиссии сообщил в публикации на своей странице в социальной сети Х.
«Плодотворная встреча с Хикметом Гаджиевым, помощником Президента Азербайджана. Обсудили пути углубления украинско-азербайджанского стратегического партнерства. Признательны за устойчивую поддержку и солидарность с Украиной», - говорится в публикации Ю.Гусева.

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