Хикмет Гаджиев и Юрий Гусев обсудили пути углубления стратегического партнерства

Пути углубления стратегического партнерства между Баку и Киевом обсуждены на встрече посла Украины Юрия Гусева с помощником Президента Азербайджана – главой отдела по вопросам внешней политики Хикметом Гаджиевым.

Об этом глава украинской дипмиссии сообщил в публикации на своей странице в социальной сети Х.

«Плодотворная встреча с Хикметом Гаджиевым, помощником Президента Азербайджана. Обсудили пути углубления украинско-азербайджанского стратегического партнерства. Признательны за устойчивую поддержку и солидарность с Украиной», - говорится в публикации Ю.Гусева.