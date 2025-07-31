Азербайджанские борцы в этом году завоевали 73 медали на чемпионатах Европы

Азербайджанские борцы продемонстрировали высокие результаты на чемпионатах Европы, прошедших в этом году.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации борьбы Азербайджана, на континентальных первенствах в различных возрастных категориях ими было завоевано в общей сложности 73 медали.

На этих соревнованиях 22 раза звучал государственный гимн Азербайджана. 21 наш борец удостоился серебряной, а 30 - бронзовой медалей.

Представители вольной борьбы завоевали на чемпионатах Европы 8 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых наград. В греко-римской борьбе наши спортсмены 8 раз поднимались на высшую ступень пьедестала, еще 8 раз занимали второе и 11 раз - третье места. Женские сборные отличились 4 золотыми, 1 серебряной и 5 бронзовыми медалями. В пляжной борьбе были завоеваны 2 золотые и 1 бронзовая награда.