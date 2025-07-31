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В Баку продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа

First News Media21:40 - 31 / 07 / 2025
В Баку продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа

31 июля продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Trend, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

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