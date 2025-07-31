В больнице Мешхеда вспыхнул крупный пожар

В больнице иранского города Мешхед зафиксирован крупный пожар.

Об этом сообщило агентство IRNA.

Заместитель директора по операциям пожарной службы Мешхеда Вахид Бахода сообщил, что пожар вспыхнул во дворе больницы «Гаем», там горит лесистая территория.

Вахид Бахода отметил, что недавно в службу поступило сообщение о пожаре, и на место были направлены четыре бригады.

Огонь не перекинулся на здание.

По предварительной информации, пострадавших нет, тушение пожара продолжается.