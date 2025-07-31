 Азербайджан и США обсудили перспективы перевозок по Среднему коридору | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Азербайджан и США обсудили перспективы перевозок по Среднему коридору

First News Media19:45 - Сегодня
Азербайджан и США обсудили перспективы перевозок по Среднему коридору

Азербайджан и США обсудили развитие Среднего коридора и перспективы перевозок по этому маршруту.

Об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети Facebook.

По его словам, этот вопрос обсуждался на его встрече с временной поверенной в делах США в Азербайджане Эми Карлон.

"Мы обсудили развитие транспортной инфраструктуры, перспективы грузоперевозок по Среднему коридору, а также вопросы в сферах телекоммуникаций, кибербезопасности, искусственного интеллекта, подготовки кадров и будущего сотрудничества с американскими компаниями", - отметил министр.

Поделиться:
310

Актуально

Общество

Какой будет погода в Азербайджане в августе?

Политика

Азербайджан и США обсудили перспективы перевозок по Среднему коридору

В мире

Пезешкиан: Иран сам виноват в том, что не может наладить взаимоотношения с ...

Общество

Азербайджанцев в Екатеринбурге оставили под стражей

Политика

Азербайджан и США обсудили перспективы перевозок по Среднему коридору

Сотрудник АзТВ, пострадавший в результате разрыва мины, установленной вооруженными силами Армении, дал показания в суде

Хикмет Гаджиев и Юрий Гусев обсудили пути углубления стратегического партнерства

Бирол Акгюн: Турция готова открыть консульство в Шуше или в любом городе Карабаха

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

ЮНИСЕФ с сентября начнет сворачивать деятельность в Азербайджане

Фидан выразил надежду на встречу лидеров России, США и Украины

Азербайджанские НПО направили обращение к государственному секретарю США Марко Рубио

СМИ: Завтра в Баку состоится встреча официальных лиц Израиля и Сирии - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Возобновлено движение коммерческих судов между Азербайджаном и Ираном

Сегодня, 21:20

Завтра в Киеве объявлен траур

Сегодня, 21:01

В одном из районов Баку возникнут перебои в подаче газа

Сегодня, 20:40

Шокирующая картина в известном бакинском ресторане - ВИДЕО

Сегодня, 20:20

Азербайджанский стрелок завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы

Сегодня, 20:00

Азербайджан и США обсудили перспективы перевозок по Среднему коридору

Сегодня, 19:45

В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска

Сегодня, 19:30

В Китае появились врачи для Лабубу – ФОТО

Сегодня, 19:15

В Исмаиллы найдено тело утонувшего в реке молодого человека - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

В больнице Мешхеда вспыхнул крупный пожар

Сегодня, 18:45

Азербайджанские борцы в этом году завоевали 73 медали на чемпионатах Европы

Сегодня, 18:30

​​​​​​​Песня в исполнении азербайджанцев вошла в мировой ТОП-3 сервиса Shazam - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Пезешкиан: Иран сам виноват в том, что не может наладить взаимоотношения с Азербайджаном

Сегодня, 18:00

Азербайджанская спортсменка погибла в ДТП

Сегодня, 17:46

ChatGPT получает более 2 миллиардов запросов в день

Сегодня, 17:44

В Физули столкнулись грузовик и эвакуатор, есть пострадавшие

Сегодня, 17:41

«Это свинарник»: директора бакинской школы обвинили в оскорблении учителей

Сегодня, 17:38

«Змеи никогда не нападают»: эксперт объяснил причину их появления в Баку

Сегодня, 17:33

Министр науки и образования встретился с победителями Чемпионата Европы среди университетов по футзалу

Сегодня, 17:12

Какой будет погода в Азербайджане в августе?

Сегодня, 17:00
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45