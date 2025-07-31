В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска по случаю успешного завершения очередного Курса подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны, прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятии обратились со словами напутствия к выпускникам курса преданно служить Родине, высоко ценить воинскую честь, постоянно совершенствовать свои знания и навыки и пожелали успехов в дальнейшей службе.

Выпускники пообещали применить полученные в ходе курса знания и практические навыки, добросовестно выполнять поставленные задачи и достойно защищать Родину.

Затем военнослужащим были вручены сертификаты, отличник курса прикрепил эмблему к символическому пню.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной в сопровождении военного оркестра.