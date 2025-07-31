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В Китае появились врачи для Лабубу – ФОТО

First News Media19:15 - Сегодня
В Китае появились врачи для Лабубу – ФОТО

Лабубу, что совсем недавно приковали к себе внимание всего мира, теперь стали больше, чем просто игрушкой. Так, по данным китайского агентства Xinhua, интеллектуальная собственность, связанная с популярной игрушкой Лабубу, принесла более 3 миллиардов юаней (примерно 420 миллионов долларов) мировой выручки в 2024 году. Это на 726,6% больше по сравнению с предыдущим годом - рекордный рост, сделавший линейку самой успешной за всю историю бренда.

Интерес к Лабубу достиг таких масштабов, что найти ограниченные выпуски стало почти невозможно. И, что самое важное, владелец редкой игрушки всё чаще не просто ищет способ заменить испорченную фигурку, но буквально пытается её «спасти».

Таким образом, вместо того чтобы прощаться с повреждённой игрушкой, многие коллекционеры теперь предпочитают восстановление, отдавая своих «любимцев» в руки мастеров. И для Ха Те Ман (псевдоним) и других представителей новой профессии - «игрушечных докторов» - реставрация популярных коллекционных фигурок, таких как Лабубу, стала не только источником дохода, но и формой самовыражения.

«Ремонт игрушки - это как восстановление части чьей-то жизни», — говорит Чэнь Ци (псевдоним), молодая реставратор из поколения Z и давняя поклонница игрушек. За два года практики она приобрела опыт работы с фигурками Labubu и теперь обслуживает клиентов самого разного уровня. По её словам, наиболее частыми повреждениями являются сколы краски и мелкие царапины, а самой кропотливой работой остаётся восстановление лица фигурки: румянца, губ и других мелких деталей.

Чэнь признаёт, что всё чаще клиенты готовы платить за реставрацию суммы, в разы превышающие изначальную цену игрушки. «Они хотят сохранить не столько предмет, сколько воспоминания, с ним связанные», - отмечает она.

Её коллега Ха, занимающийся реставрацией уже семь лет, подтверждает: спрос на ремонт Labubu за последний год резко возрос. «У нас уже не хватает места для всех этих маленьких пациентов», - шутит он. Средняя цена за восстановление повреждённой поверхности около 150 юаней, но не все случаи поддаются ремонту. «Если материалы сильно повреждены или не подлежат восстановлению, нам приходится отказывать», - объясняет мастер.

Так или иначе, клиенты готовы заплатить любую цену, чтобы «вылечить» своих маленьких друзей. И, как отмечают сами мастера, тут дело далеко не в денежном вопросе, а в личной эмоциональной привязанности к игрушкам. И это касается не только Лабубу, хоть спрос и значительно вырос после их популяризации. Тем не менее, стоит отметить, что спрос на реставрацию не исчезнет, пока культура игрушек продолжает расти.

Источник: scmp, GlobalTimes

Джамиля Суджадинова

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