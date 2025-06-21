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Baku ID 2025 завершен: Баку стал региональным инновационным центром за два дня - ФОТО

First News Media17:35 - Сегодня
Baku ID 2025 завершен: Баку стал региональным инновационным центром за два дня - ФОТО

19-20 июня в Баку успешно завершился фестиваль инноваций Baku ID 2025.

Тема этого года "The Regional Nexus" собрала ведущих бизнесменов и технологических лидеров из стран Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, превратив Азербайджан в центр региональных инноваций.

Фестиваль был организован Инновационным центром SABAH.HUB при поддержке Министерства науки и образования Азербайджана, SOCAR, PASHA Holding и Ц4ИР.

В течение двух дней фестиваль Baku ID собрал десятки спикеров, инвесторов и представителей стартапов со всего мира, став центром инновационной экосистемы с параллельными сессиями, панельными дискуссиями и презентациями. Мероприятие запомнилось своими выступлениями и презентациями в области искусственного интеллекта, технологий и инноваций.

Второй день Baku ID был отмечен панельной дискуссией "Корпоративные инновации: стратегии использования возможностей экосистемы", которая вызвала большой интерес среди участников. На панельной сессии Теймур Алиев, глава Департамента стратегического управления и инноваций SOCAR, подчеркнул важность формирования регулирующей среды, ориентированной на инновации, и внедрения моделей "песочницы", что поможет ускорить процессы выхода на рынок. Фарид Османов, председатель Агентства инноваций и цифрового развития, отметил высокий потенциал расширения доступа к технопаркам и увеличения влияния инкубационных программ на экономику страны.

Также в рамках мероприятия были подписаны три важных меморандума, которые поспособствуют развитию стартапов и инноваций в Азербайджане.

Первый меморандум был подписан между ARDVENTURE, SABAH.HUB и SABAH.fund. Этот документ предусматривает долгосрочное сотрудничество по созданию сети "Технологических посольств" в основных инновационных центрах тюркского мира и поддержке выхода стартапов на международные рынки.

Следующие два меморандума были подписаны SABAH.angels с Galata Business Angels и Anbema Soft & Consulting. Эти сотрудничества направлены на продвижение международного обмена знаниями в области медицинских технологий, биотехнологий и инновационных финансов, а также расширение возможностей выхода на перспективные глобальные рынки и привлечения инвестиций.

На фестивале Baku ID выступили как местные, так и международные эксперты, включая генерального директора Qwasar Silicon Valley Кваме Ямгнана, основателя платформы G8 Ventures и Sendity Рафаэля Салазара, основателя MentalUp Игора Бураттини, генерального директора ABB Innovation Гасана Эминова и исследователя технологических инноваций в Кембриджском университете Найала МакНалти. Их выступления подчеркивали важность развития инновационной среды, сотрудничества с стартапами, цифровизации и международного опыта.

Одним из центральных элементов фестиваля стали презентации стартапов, на которых местные и международные команды продемонстрировали свои идеи и продукты, получив возможность выйти на потенциальных инвесторов. Эти стартапы были отобраны для участия в программе инвестиционных возможностей.

Baku ID также стал местом проведения международного стартап-конкурса Startup World Cup, организованного Pegasus Tech Ventures. В этом году SABAH.angels уже второй раз провел этот конкурс, и стартап Clopos был выбран победителем. Теперь он представит Азербайджан на Большом финале в Сан-Франциско. В конкурсе приняло участие 80 стартапов из 6 стран, а выбор победителей проводился международным жюри.

Заключительным моментом фестиваля стал этап Nexus Awards, в рамках которого были выбраны лучшие стартапы. В конкурсе участвовали более 800 кандидатов из 40 стран в 14 категориях, было отдано более 8 000 голосов. В результате более 30 стартапов и компаний были награждены в 15 категориях.

Кроме того, 8 компаний региона завершили успешный этап привлечения средств с помощью ведущих фондов, сумев привлечь в общей сложности 4 миллиона долларов США.

Baku ID, оставивший яркое впечатление благодаря представленным инновационным идеям, технологическим новшествам и подписанным стратегическим партнерствам, вновь подтвердил сильный потенциал региона для дальнейшего развития.

Для получения подробной информации, просмотра ключевых моментов и фото материалов, посетите официальный сайт www.bakuid.com или следите за Baku ID в Instagram, LinkedIn и Facebook.

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