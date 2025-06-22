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Папа Римский Лев XIV призвал правителей прекратить войны

First News Media19:05 - Сегодня
Папа Римский Лев XIV призвал правителей прекратить войны

Папа Римский Лев XIV заявил, что крайне обеспокоен разрастанием конфликта на Ближнем Востоке и призвал правителей к ответственности.

"Тревожащие новости поступают с Ближнего Востока, особенно из Ирана. В этом драматическом сценарии, который касается также Израиля и Палестины, страдает население, особенно в Газе и на других территориях, где необходима гуманитарная помощь. Сегодня как никогда звучит призыв к миру, крик человечества, которое призывает к ответственности и благоразумию. Они не должны заглушаться оружием и риторическими словами, которые только разжигают конфликты. Каждый правитель несет моральную ответственность, нужно остановить трагедию войны до того, как это станет точкой невозврата", - сказал понтифик в обращении к верующим после воскресной молитвы на площади Святого Петра.

"Нет далеких конфликтов. Война не решает проблемы, а рождает глубокие раны в истории народов. Ни одна вооруженная победа не может залечить боль матерей, страх детей и украденное будущее. Дипломатия должна превалировать над оружием. Будущее должно выстраиваться в мире, а не при применении оружия и насилия", - заключил понтифик.

Источник: ТАСС

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