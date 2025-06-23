Арагчи пожаловался Путину: Уровень эскалации на Ближнем Востоке растет из-за агрессии США и Израиля

Уровень эскалации на Ближнем Востоке возрастает с каждым днем из-за решения Израиля и США нанести удары по иранским ядерным объектам.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в Кремле.

«Уровень эскалации с каждым днем только разрастается <...> из-за того, что они решились напасть на нас, наши [ядерные] объекты, не только Израиль, но и американцы», - сказал он.

По словам иранского дипломата, на фоне атак США и Израиля на Иран Россия «находится на правильной стороне истории и международного права».

Арагчи добавил, что Иран благодарит «российских друзей» за то, что они «решительно осудили агрессивные действия» в отношении республики.

Он подчеркнул, что Россия всегда была партнером Ирана в сфере мирного атома, построила Бушерскую АЭС и сыграла позитивную роль в переговорах по ядерной программе Тегерана.

«Наши отношения очень близкие и добрые. За последние годы они начали носить стратегический характер», - сказал иранский министр.

В свою очередь Владимир Путин назвал удары по Ирану «абсолютно неспровоцированной агрессией», которая «не имеет под собой никаких оснований и оправданий».

Он заявил, что Россия предпринимает усилия для оказания содействия иранскому народу на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

«У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», - сказал российский лидер.

Источник: ТАСС