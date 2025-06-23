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Киберугроза глобального масштаба: Госслужба обратилась к населению

First News Media17:35 - Сегодня
Киберугроза глобального масштаба: Госслужба обратилась к населению

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности обратилась к гражданам с призывом быть бдительными и строго соблюдать правила кибергигиены.

Как сообщает 1news.az, ведомство, ссылаясь на ведущие источники в сфере кибербезопасности по всему миру, с особой обеспокоенностью отметило факт незаконного распространения в интернет-среде в эти дни огромной базы данных, содержащей примерно 16 млрд имен пользователей и паролей.

Согласно информации, этот инцидент считается одной из крупнейших утечек данных, зарегистрированных в киберпространстве до настоящего времени. В указанной базе данных содержатся пользовательские данные не только таких платформ с широкой пользовательской базой, как Apple, Google, Facebook, GitHub, Telegram, но и ряда социальных сетей, VPN-сервисов, государственных структур.

Как отметили в ведомстве, эти данные были собраны с помощью многочисленных вредоносных программ («инфостилеров»), большинство из них впервые обнаружено в открытой интернет-среде.

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности рекомендует гражданам быть осторожными, использовать антивирусы, не переходить по подозрительным ссылкам для защиты от кибератак, а информацию о фейковых доменах отправлять на платформу blacklist.gov.az с целью обеспечения надежной защиты от растущих киберугроз и усиления личной кибергигиены».

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