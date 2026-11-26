Напряженность в отношениях Армении и России спадает.

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, комментируя предстоящие визиты в РФ.

По его словам, цель диалога с Москвой — поиск решений по существующим вопросам. При этом премьер не считает, что между двумя странами есть неразрешимые разногласия.

«У нас нет желания, намерений и целей навредить России. Их не было и не будет, того же мы ожидаем от РФ. Мы уважаем суверенитет и интересы РФ, но, со всем уважением, уважаем наш суверенитет и интересы больше. И мы должны найти здесь решения. Рад фиксировать, что указанная вами напряженность не растет, а наоборот — спадает», — сказал Пашинян журналистам.

Пашинян объяснил положительную, по его оценке, динамику в двусторонних отношениях дружественным подходом Еревана. Он подчеркнул, что Армения не стремится к конфронтации с Россией и намерена решать спорные вопросы в духе дружеских и братских отношений.

Вместе с тем, касаясь закона о начале процесса присоединения Армении к ЕС, Пашинян заявил, что не видит возможности его отмены.

Премьер также отметил многоплановый характер армяно-российских отношений и взаимосвязь различных направлений сотрудничества. По его мнению, основной целью предстоящих переговоров должен стать поиск взаимовыгодных решений.

«Что касается железной дороги, то наша основная задача — понять, готова ли российская сторона вложить большие инвестиции в нее», — заявил Пашинян.

Ранее премьер сообщил, что планирует посетить Россию 3, 11 и 22 декабря.

Источник: Sputnik Армения