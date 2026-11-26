TRIPP – крупнейший проект со времён нашей независимости, и мы переходим к очередному важному этапу его реализации.

Об этом на заседании Правительства Армении заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, «Компания развития TRIPP», с которой заключат соглашение, будет зарегистрирована в течение одной недели и сможет на практике реализовать проект.

Он напомнил, что 23 ноября начались подготовительные работы по реализации проекта: на железнодорожном участке были проведены работы по расчистке территории, ведутся подготовительные работы для формирования стройплощадок, проводится проектирование автодорог, железных дорог, линий электропередач. «После того как компания зарегистрируется, она продолжит реализацию проекта с той точки, до которой мы дойдём», — отметил Пашинян, передает news.am.

Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа для международного мира и процветания») предусматривает создание стратегического транзитного коридора через Сюникскую область Армении. Подчеркивается, что он будет функционировать исключительно в рамках армянской юрисдикции и не затрагивает суверенитет страны.

По проекту, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута, по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Предусматривается создание компании с контрольной долей США при наличии у Армении механизмов контроля по принципиальным вопросам. На первом этапе США предлагается 74% доли, Армении — 26%, с возможностью увеличения доли Армении до 49% при продлении соглашения.

26 мая в ходе краткосрочного визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван Армения и США парафировали указанное выше рамочное соглашение, а в начале июня подписали его.