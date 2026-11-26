Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян планирует посетить Азербайджан в начале декабря.

При этом местом визита станет не Баку.

Как сообщает армянская пресса, об этом Симонян заявил 26 ноября в беседе с журналистами.

«Да, визит состоится в начале декабря, и это будет не Баку. Предполагаю, что либо Гянджа, либо какой-нибудь другой город, но не Баку», — отметил он.

Таким образом, Симонян подтвердил предстоящую поездку в Азербайджан, однако пока не назвал точное место и программу визита.