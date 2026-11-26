Турецкая актриса Дениз Чакыр заявила, что никогда не употребляла наркотические вещества.

Об этом стало известно из ее показаний в рамках расследования дела о наркотиках, в котором фигурируют представители шоу-бизнеса - по данным турецких СМИ, на допросе актриса пояснила, что принимает лекарственные препараты исключительно по назначению врача, однако никогда не употребляла наркотики.

Как сообщает телеканал NTV, Дениз Чакыр, певец Озджан Дениз и актриса Бурджу Озберк были освобождены после задержания в рамках расследования. В отношении них избрана мера судебного контроля, предусматривающая запрет на выезд из страны.

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