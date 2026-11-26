Армения воспользовалась тарифной квотой на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции на основании решения Евразийской экономической комиссии.

Соответствующее решение 26 ноября принято на заседании Правительства Армении.

Квоты применены к импорту 8 тыс. тонн замороженной говядины и телятины, 14 тыс. тонн замороженной свинины и 45 тыс. тонн замороженных субпродуктов птицы.

Источник: news.am