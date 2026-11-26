Армения воспользовалась льготой Евразийской экономической комиссии
Читать на других языках:English
Армения воспользовалась тарифной квотой на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции на основании решения Евразийской экономической комиссии.
Соответствующее решение 26 ноября принято на заседании Правительства Армении.
Квоты применены к импорту 8 тыс. тонн замороженной говядины и телятины, 14 тыс. тонн замороженной свинины и 45 тыс. тонн замороженных субпродуктов птицы.
Источник: news.am
262