Примадонна российской эстрады Алла Пугачева после продолжительного перерыва вновь появилась в Instagram, поделившись с поклонниками новым снимком.

77-летняя певица опубликовала в Stories селфи, на котором предстала без макияжа, напомнив о себе подписчикам, которых давно не радовала новым контентом в социальной сети.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным, и детьми-близнецами Лизой и Гарри переехала в Израиль. Позже, после возобновления палестино-израильского конфликта, семья перебралась на Кипр.