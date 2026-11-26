Министерство экономики Армении намерено обратиться в Евразийский суд в связи с ограничениями на экспорт из Армении в Россию.

Об этом сегодня заявил министр Геворг Папоян в ходе брифинга по итогам заседания правительства Армении, передает Sputnik Армения.

"По моему указанию мы избрали иную стратегию в отношении этого вопроса: скорее всего, мы обратимся в Евразийский суд за получением заключения, а не для подачи жалобы", — отметил он, добавив, что в настоящее время идет подготовка документов.

Министр экономики сообщил, что обсуждение вопроса о российских ограничениях перенесено на 1 декабря. В Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 6 из 10 участников выступают за снятие ограничений, введенных в отношении Армении, однако этого недостаточно — требуется еще один голос. В связи с этим принято решение обратиться в суд для получения консультативного заключения.

Ранее стало известно, что правительство Армении выделило министерству экономики 4,47 млрд драмов ($12,4 млн) на реализацию программ поддержки экспорта сельхозпродукции в четвертом квартале 2026 года.

С мая Россельхознадзор поэтапно вводил ограничения на поставки продукции из Армении. Первоначально проверки затронули ряд рыбоперерабатывающих предприятий и поставки цветов, затем — овощей, зелени и клубники. С 2 июня ограничения распространились на косточковые культуры и виноград, а с 12 июня — практически на всю растительную продукцию армянского происхождения, за исключением консервов.

В российском ведомстве объясняют введение ограничений выявленными нарушениями и необходимостью обеспечения фитосанитарной безопасности. При этом Россия остается основным рынком сбыта армянской сельхозпродукции: на нее приходится более 90% экспорта.