Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия реставрирует и возвращает на прежнее место историческую входную дверь памятника архитектуры местного значения, расположенного по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Узеира Гаджибейли, 9.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

Отмечается, что проект реставрации двери был представлен в Госслужбу в мае 2025 года и утвержден в соответствии с требованиями законодательства. Несмотря на то, что дверь была отреставрирована и установлена согласно утвержденному проекту, в октябре 2026 года выяснилось, что ее демонтировали и заменили стеклянной конструкцией.

В связи с этим было выдвинуто требование в кратчайшие сроки вернуть на прежнее место входную дверь, являющуюся неотъемлемой частью архитектурной композиции здания.

«За это время поверх стеклянной конструкции временно наклеили виниловое покрытие, имитирующее деревянную дверь. После выявления данного факта пленка была снята, однако два дня назад выяснилось, что ее наклеили повторно.

В настоящее время входная дверь исторического памятника реставрируется Государственной службой с сохранением ее аутентичности и первоначального облика и устанавливается на свое место.

Одновременно по факту нарушения требований законодательства составлен административный протокол», - говорится в сообщении Госслужбы.

11:36

Исполнительная власть города Баку (ИВГБ) провела соответствующее расследование по факту незаконного вмешательства в облик памятника архитектуры местного значения, расположенного в Сабаильском районе столицы.

Как сообщили в ИВГБ, в ходе проверки информация, распространившаяся в социальных сетях, подтвердилась, и факт вмешательства в исторический памятник архитектуры был установлен, передает 1news.az.

Согласно сообщению, по итогам проверки обеспечены возвращение исторической входной двери объекта в прежнее состояние и восстановление первоначального архитектурного облика здания. Одновременно предпринимателю разъяснена недопустимость самовольного вмешательства в объекты исторического и культурного наследия и вынесено официальное предупреждение о недопущении подобных случаев в будущем.

«Исполнительная власть города Баку еще раз доводит до сведения, что любые ремонтные работы, реконструкция или внесение изменений в исторические памятники должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию с профильными структурами», - говорится в сообщении ИВГБ.

Отметим, что некоторое время назад в социальных сетях распространились информация и кадры незаконного вмешательства в памятник архитектуры местного значения, расположенный по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Узеира Гаджибейли, 9. Сообщалось, что входная дверь на первом этаже исторического здания была демонтирована и заменена современной стеклянной конструкцией.