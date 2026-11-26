Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сценарий с проведением досрочных парламентских выборов не исключен, однако подчеркнул необходимость диалога с общественностью и гражданским обществом при обсуждении проекта новой Конституции.

23 ноября был опубликован проект новой Конституции Республики Армения.

«Ничто не мешает сценарию движения по пути досрочных выборов. Но независимо от оппозиции, очень важен диалог с общественностью. Сейчас, независимо от того, как сложится попытка диалога с оппозицией, нам необходимо вести разговор с общественностью и гражданским обществом», — отметил Пашинян на брифинге, передает Новости-Армения.

По его словам, когда будет подготовлен проект, который можно будет направить в Национальное Собрание, в парламенте должны состояться обсуждение и голосование. Дальнейшие шаги будут определяться с учетом результатов голосования.

Пашинян подчеркнул, что опубликованный текст является лишь первым проектом новой Конституции, и власти готовы выслушивать аргументы по его положениям.

Вместе с тем он отметил, что это не означает необходимости принимать все поступающие предложения, поскольку в таком случае Конституция может утратить свою динамику и целостность.

Говоря о судебной системе, премьер назвал предлагаемые изменения принципиально важными и напомнил, что этот вопрос остается болезненным для Армении уже восемь лет.

«Нас критикуют за возможность проведения ветинга, но нас критикуют и за невозможность его проведения. Поэтому мы должны выбрать, какая из этих критических оценок для нас более весома. Это вопрос политического выбора», — заявил он.

Касаясь законодательной власти и независимых органов, Пашинян отметил, что проект новой Конституции предусматривает квоты для оппозиции в независимых и автономных органах, в том числе в Высшем судебном совете и Совете Центрального банка.

По его словам, это не означает политизации соответствующих должностей, однако позволит создать определенные гарантии инклюзивности в судебной системе и Центральном банке.

«Обсуждения только начались. Скажу прямо: любой вопрос может обсуждаться, но это не означает, что все предложения будут приемлемы. Вопрос необходимо рассматривать в логике фактов и аргументов», — заключил Пашинян.