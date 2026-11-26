Эльмира Шабанова, народная артистка Азербайджана, педагог, актриса кино и театра; скончалась 25 ноября в возрасте 86 лет.

В нашей семье вообще не было людей, связанных с кинематографом. Мама была врачом, отец - нефтяником. Я и сама была очень застенчивой девушкой. Никогда не думала, что стану актрисой.

Полюбила кино после того, как увидела на экране американскую актрису Грету Гарбо. Тогда я по-настоящему решила стать актрисой. Мой дебют состоялся в фильме «Əsl dost». Позже, в семнадцать лет, я сыграла Севду в картине «Səhər».

Самые прекрасные моменты жизни я посвятила своей семье. Мой супруг всегда повторял: пусть вырастут дети, получат хорошее образование и воспитание, и лишь затем можно заняться творчеством. Так и случилось. Мои дети обзавелись семьями, и лишь после сорока я стала активно заниматься своим творчеством.

Правда, роли, о которых я мечтала и которые хотела сыграть, к тому времени уже остались в прошлом.

Очень жалею, что не родилась в наше время. Если бы я родилась сегодня, то могла бы поехать за границу, играть в спектаклях и заявить о себе как об актрисе ещё в молодости.

Мало проработала в театре, всего три года. Но это было прекрасное время, я выступала на сцене Русского драматического театра, параллельно преподавала в институте, снималась в кино. Есть, конечно, своя прелесть в театре, это живое общение со зрителем…

Я всегда снималась и всегда была недовольна собой. Единственное, что мне очень понравилось, это моя роль в короткометражном фильме «Qocalar», который сняли молодые режиссеры, и в котором я снималась в фильме с Тариэлем Гасымовым.

Когда тебе нравится роль, то ты уже ни о чем не думаешь, - ни о финансах, ни о том, сколько тебе заплатят. Просто соглашаешься, и все! А мне роль очень действительно понравилась. Но опять же, из-за того, что молодые режиссеры снимали, я фильмом недовольна. Хотя своей работой осталась очень довольна. Я там жила...

Лично я бы не отказалась сыграть образ какой-нибудь бандитки. Для актрисы очень интересно сыграть непривычную для нее роль.

Слава Богу, наше искусство, я имею в виду кино, театр – визуальное. Все на виду, и зритель не дурак, он может отличить хорошее от плохого.

Я прожила нормальную жизнь. И мужем довольна была, и дети у меня очень хорошие. Сейчас у меня правнук, я им живу, поэтому я спокойно отошла от кино. Я очень люблю свою семью.

В молодости мы часто увлекаемся - театр, кино, слава... Но я, имея все это, семью не поломала. Сохранила. Потому что наступает период, когда приходит старость, и ты понимаешь, что главное, что у тебя есть, - это твоя семья.

Есть актрисы, которые отдали жизнь искусству, а сами остались без семьи. Поэтому я всем хочу дать совет - берегите, цените свою семью. Это - главное.

Материнство священно, и я рада, что зрители ценят меня, прежде всего, как мать. С другой стороны, мне очень нравится и титул бабушки (смеется).

После смерти мужа (кинорежиссер Руфат Шабанов – прим.ред.) Эйюб Ягубов предложил мне создать образ матери в клипе «Мать». С тех пор и в клипах, и в кино я создала целую галерею образов матери. Ведь актриса, вернувшаяся в кино после 45 лет, может создавать только такие образы. И надо отметить, что эти образы оказывают положительное влияние на молодые семьи.

Если бы была возможность, я бы притормозила время, но все в руках Всевышнего.

В жизни, по мере возможности, стараюсь быть примером молодым людям. Спасибо им за то, что они большей частью прислушиваются к моим словам.

Хочется прожить жизнь так, чтобы после смерти люди запомнили тебя добром, а не скандалами. На одних скандалах далеко не уедешь, и верно говорят: «Что посеешь, то и пожнешь».

К сожалению, большинство творческих людей страдают звездной болезнью, ничем не брезгуют, и это им только вредит.

Зависть – это болезнь, присущая искусству всех закавказских стран. А у меня нет этого в характере. Когда я вижу талантливую молодежь, я пытаюсь их продвинуть. Я считаю, что так должен поступать каждый гражданин Азербайджана.

Я бы не сказала, что я красавица, давно не посещаю салоны красоты и даже не принимаю «эликсиры молодости». Мои близкие считают, что просто у меня есть шарм.

Думаю, каждый артист должен вовремя уйти со сцены. Так, как это сделал Муслим Магомаев. Я не хочу, чтобы кому-то было меня жаль. Чтобы говорили: «Как же она постарела...». Мне неприятно слышать подобные слова.

Для меня важно одно, что как актриса я смогла завоевать любовь народа. А что может быть выше этого?

Я полностью выполнила свой долг матери, бабушки, прабабушки. И не на сто, а на миллиард процентов с лишним. Но свои последние годы я связываю лишь с искусством. И повторюсь еще раз - очень хочу помочь молодежи. Лишь бы Бог дал мне время для этого...

В материале использованы интервью Эльмиры Шабановой сайтам Trend, Aze.az, Oxu.az, Kulis.az и т.д.