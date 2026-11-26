В результате комплекса мероприятий, проведённых сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте, были обнаружены ювелирные изделия из золота, спрятанные от таможенного контроля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана, личный досмотр провели в отношении гражданина Республики Индия, прибывшего рейсом Дубай — Баку.

В ходе проверки найдены два колье, которые пассажир спрятал от таможенного контроля, используя способы, затрудняющие обнаружение товаров.

Установлено, что ювелирные изделия изготовлены из золота 750-й пробы общим весом 79,27 грамма и 57,779 карата бриллиантов. Их общая стоимость составляет 166 610 манатов.

По данному факту проводится расследование.