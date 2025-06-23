Крупная корональная дыра на Солнце предвещает магнитные бури на Земле

На линии Солнце-Земля наблюдается крупная корональная дыра, из-за чего в ближайшие дни на Земле возможны магнитные бури.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС, об этом информировали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Достаточно большая корональная дыра, наблюдаемая на обращенной к Земле стороне Солнца последние несколько дней и постепенно двигавшаяся с востока на запад (слева направо), сегодня (23 июня – прим. ред.) вышла на линию Солнце-Земля. Текущее положение дыры в центре видимого диска уже позволяет ей оказывать воздействие на Землю, но фактически потоки быстрого солнечного ветра достигнут Земли лишь спустя 2-3 дня», — говорится в сообщении.

Как отмечают ученые лаборатории, полностью избежать воздействия корональной дыры на Землю не удастся. По прогнозам, с 25 июня ожидаются продолжительные геомагнитные возмущения.