Трамп получил от Ирана послание с угрозой терроризма - NBC

Президент США Дональд Трамп во время пребывания на саммите G7 получил послание от Ирана.

В сообщении, предположительно, говорилось об угрозе активации «спящих ячеек» в стране, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По их информации, во время посещения саммита «Группы семи» в канадском Кананаскисе главе вашингтонской администрации через посредника было передано предупреждение от Тегерана. В нем, как утверждает корреспондент NBC Питер Александр, говорилось об активации «спящих ячеек», которые будут заниматься совершением террористических атак на территории США в случае, если последние начнут бомбардировку Ирана.

Источник: ТАСС