Хаменеи: Израиль должен быть наказан

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи резко высказался о действиях Израиля в контексте продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке.

Как сообщает 1news.az, в заявлении, опубликованном в социальной сети X, он заявил, что Израиль совершил «серьезную ошибку» и «тяжкое преступление», за которые должен быть наказан. По его словам, это наказание уже началось.

«Сионистский враг совершил крупную ошибку, тяжкое преступление. Он должен быть наказан — и уже наказывается. Прямо сейчас он получает свое наказание», — написал духовный лидер Ирана.