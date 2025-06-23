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Washington Post: Заявление Трампа о 2-недельном ожидании было направлено на обман бдительности Тегерана

First News Media10:01 - Сегодня
Washington Post: Заявление Трампа о 2-недельном ожидании было направлено на обман бдительности Тегерана

Заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США готовы дать Ирану две недели для заключения сделки, было сделано для того, чтобы обмануть бдительность Тегерана, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.

Трамп заявил в пятницу, что две недели являются максимальным сроком, который он готов предоставить Ирану для достижения сделки по ядерной программе страны. При этом, как передавал Рейтер, в Израиле не хотели ждать две недели до заключения сделки, о чём заявляли Вашингтону в «напряженном» телефонном разговоре.

«Заявление Трампа о возможности подождать две недели, «было нашей попыткой застать иранцев врасплох»», - говорится в материале.

Собеседник издания при этом отметил, что в словах американского лидера «была доля правды». Так, по его словам, Трамп дал понять, что оставляет за собой право отменить план в любой момент до того, пока самолеты не войдут в воздушное пространство Ирана.

США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.

По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться «закончить эту войну», либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали «варварскими и преступными», сказал, что Штаты «не находятся в состоянии войны» с исламской республикой.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что «дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай». Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.

Источник: РИА Новости

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