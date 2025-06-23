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США узнали о подготовке атак на американские военные базы в Ираке и Сирии

First News Media10:07 - Сегодня
США узнали о подготовке атак на американские военные базы в Ираке и Сирии

Американские военные и сотрудники разведки зафиксировали признаки того, что поддерживаемые Ираном группировки готовятся атаковать базы США в Ираке и, возможно, в Сирии, сообщила газета The New York Times.

Пока что никакие действия в отношении военных США предприняты не были, и власти Ирака пытаются убедить группировки воздержаться от реализации атак в ответ на удары Соединенных Штатов по иранским ядерным объектам, отмечает издание.

Источник: РИА Новости

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