США узнали о подготовке атак на американские военные базы в Ираке и Сирии

Американские военные и сотрудники разведки зафиксировали признаки того, что поддерживаемые Ираном группировки готовятся атаковать базы США в Ираке и, возможно, в Сирии, сообщила газета The New York Times.

Пока что никакие действия в отношении военных США предприняты не были, и власти Ирака пытаются убедить группировки воздержаться от реализации атак в ответ на удары Соединенных Штатов по иранским ядерным объектам, отмечает издание.

Источник: РИА Новости