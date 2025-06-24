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Зеленский отказался покидать пост президента Украины до конца конфликта

First News Media13:42 - Сегодня
Зеленский отказался покидать пост президента Украины до конца конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он должен продолжать оставаться на своей должности до завершения российско-украинского конфликта.

Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News, передают украинские СМИ.

Зеленский заявил, что, несмотря на усталость и сложную ситуацию, не может оставить пост во время войны.

По его словам, он чувствует ответственность перед страной и народом, и готов уйти только в том случае, если украинцы сами решат, что им нужен другой лидер.

Срок президентских полномочий Зеленского истек в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок, «потому что это лучший президент», которого видела республика за годы своей независимости.

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