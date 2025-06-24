Песков: Россия оказала поддержку Ирану своей четкой позицией

Россия оказала Ирану поддержку четкой позицией, которую заняла по конфликту на Ближнем Востоке.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы только вчера неоднократно отвечали на вопросы, что Россия действительно оказала поддержку Ирану своей четкой позицией, которая была занята [по конфликту на Ближнем Востоке]», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что ряд аналитиков заявляют, что Россия не сделала всего, что могла бы для поддержки Ирана в конфликте.

«Конечно, мы намерены дальше развивать наши отношения с Ираном. Эти рассуждения, да, конечно, были и будут, это неизбежно», - указал представитель Кремля.

Песков, говоря об уроне, нанесенном США при ударах по ядерным объектам Ирана, заявил, что пока вряд ли у кого-то есть четкое понимание об этом.

«Еще предстоит проанализировать ситуацию на местах, чтобы понять, насколько серьезный вред нанесен. Четкое понимание вряд ли сейчас у кого-то есть», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у РФ данные о том, насколько сильно удары США по объектам в Иране отбросили иранскую ядерную программу назад.

Источники: ТАСС, РИА Новости