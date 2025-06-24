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Армения

Пашинян готов доказать католикосу, что не обрезан

First News Media14:40 - Сегодня
Пашинян готов доказать католикосу, что не обрезан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал заявление пресс-секретаря католикоса всех армян Гарегина II.

«Пресс-секретарь Ктрича Нерсисяна (мирское имя католикоса - ред.) сделал заявление о том, что я якобы обрезан. Я готов принять Ктрича Нерсисяна и его представителя и доказать обратное», - написал Пашинян в своем ТГ-канале.

Премьер призвал в свою очередь католикоса ответить на вопрос, нарушил ли тот обет безбрачия – целибат, и есть ли у него ребенок или нет.

Источник: Новости-Армения

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