Верховный суд разрешит Трампу депортацию мигрантов в «третьи страны»

В понедельник Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа возобновить ускоренные депортации мигрантов в третьи страны — даже если они не являются их родиной. Решение отменяет постановление нижестоящего суда, которое гарантировало право оспорить депортацию.

Большинство судей поддержали этот шаг, не объяснив свои мотивы в кратком решении. Однако все трое либеральных судей выступили против и особенно резко отозвалась Соня Сотомайор, заявив в 19-страничном особом мнении, что решение суда подвергает «тысячи людей риску пыток или смерти».

«Правительство заявляет, что может отправлять кого угодно куда угодно — без уведомления и без права быть услышанным», — подчеркнула она. К ней присоединились судьи Елена Каган и Кетанджи Браун Джексон.

Речь идёт о тех мигрантах, которых США не могут отправить обратно в их родные страны по политическим или гуманитарным причинам. К ним относятся граждане Мьянмы, Вьетнама, Кубы, а также беженцы из Южного Судана. В мае восемь человек уже были доставлены на авиабазу США в Джибути после того, как федеральный судья временно заблокировал их высылку.

Представитель Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин назвала решение Верховного суда «большой победой для безопасности американского народа», в то время как правозащитники видят в нём тревожный сигнал. «Последствия будут ужасающими», — заявила Трина Реалмуто, глава Национального альянса по иммиграционным судебным делам. По её словам, многих высылают в страны, где им угрожает реальная опасность.

Следует отметить, что решение принято на фоне антимиграционной политики, которой администрация Трампа следовала с первого дня. Лозунг «миллионы депортаций» остаётся одним из ключевых элементов политической риторики президента США.

Источники: aljazeera

Джамиля Суджадинова