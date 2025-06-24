 Начальник Генштаба ЦАХАЛ: Военная кампания против Ирана не закончилась | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Начальник Генштаба ЦАХАЛ: Военная кампания против Ирана не закончилась

First News Media22:00 - Сегодня
Начальник Генштаба ЦАХАЛ: Военная кампания против Ирана не закончилась

Во вторник начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Эяль Замир провёл оперативную оценку ситуации с членами Генштаба в связи с вступлением в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном, пишет армейская пресс-служба.

В своём заявлении он отметил, что завершён важный этап, но «кампания против Ирана не окончена». По словам Замира, Израиль «отодвинул иранский ядерный проект и ракетную программу на годы», а операция стала возможной благодаря слаженным действиям всех подразделений ЦАХАЛ.

«Управление военной разведки достигло беспрецедентных успехов, пилоты ВВС Израиля действовали с мужеством, нанося удары по военным объектам в тысячах километров от родины. Наши ПВО, подразделения связи, командование тыла и оперативное управление работали в полной координации, чтобы защитить страну и её граждан», — подчеркнул Замир.

Он добавил, что несмотря на «феноменальные достижения», расслабляться рано:

«Мы должны оставаться собранными и сосредоточенными. Нет времени почивать на лаврах. Теперь внимание вновь переключается на сектор Газа — вернуть заложников и демонтировать режим ХАМАС», — заявил начальник Генштаба.

Поделиться:
131

Актуально

Xроника

В Мингячевире состоялась церемония открытия электростанции «8 Ноября» - ФОТО

Общество

Потерпевшие дали показания по делу Варданяна - ФОТО

Xроника

Утверждены изменения в порядок приобретения льготного жилья - УКАЗ

Общество

На азербайджано-иранской границе радиоактивного загрязнения воздуха не ...

В мире

Начальник Генштаба ЦАХАЛ: Военная кампания против Ирана не закончилась

Иран открыл воздушное пространство для международных рейсов - СМИ

Судан: AnewZ раскрывает ужасающую реальность войны - ВИДЕО

Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Во Франции два человека стали жертвами стрельбы на свадьбе: погибла невеста

Иран впервые применил баллистическую ракету средней дальности Kheibar Shekan

Пашинян намерен пригласить Эрдогана в Армению

Нетаньяху поблагодарил США за удар по Ирану и заявил, что это «изменит историю»

Последние новости

Греческие дипломаты эвакуированы из Ирана при поддержке Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 22:20

Начальник Генштаба ЦАХАЛ: Военная кампания против Ирана не закончилась

Сегодня, 22:00

Иран открыл воздушное пространство для международных рейсов - СМИ

Сегодня, 21:40

Судан: AnewZ раскрывает ужасающую реальность войны - ВИДЕО

Сегодня, 21:20

Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Сегодня, 21:00

Три столичных района останутся без газа

Сегодня, 20:40

Посол Укаины поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации граждан своей страны из Ирана - ФОТО

Сегодня, 20:20

Делегация Национального университета обороны Турции совершает визит в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 20:00

В Абшеронском районе бродячая собака напала на бабушку и внучку - ВИДЕО

Сегодня, 19:45

В Билясуваре легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие

Сегодня, 19:30

Азербайджан на чемпионате Европы представят 19 дзюдоистов

Сегодня, 19:15

Пезешкиан: Иран готов соблюдать перемирие, если его не нарушит Израиль

Сегодня, 19:15

Потерпевшие дали показания по делу Варданяна - ФОТО

Сегодня, 19:00

Утверждены изменения в порядок приобретения льготного жилья - УКАЗ

Сегодня, 18:45

На азербайджано-иранской границе радиоактивного загрязнения воздуха не зафиксировано — СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Сегодня, 18:32

Продлен арест журналистов, задержанных по делу «Meydan TV»

Сегодня, 18:15

В Кяльбаджаре бригада скорой помощи приняла роды прямо в машине – ФОТО

Сегодня, 18:00

Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили вопросы партнерства и сотрудничества

Сегодня, 17:54

В девятиэтажке в Баку произошел пожар: Жильцы эвакуированы – ВИДЕО

Сегодня, 17:24

Соглашение о безвизе между Азербайджаном и Китаем вступает в силу

Сегодня, 17:21
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00