Начальник Генштаба ЦАХАЛ: Военная кампания против Ирана не закончилась

Во вторник начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Эяль Замир провёл оперативную оценку ситуации с членами Генштаба в связи с вступлением в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном, пишет армейская пресс-служба.

В своём заявлении он отметил, что завершён важный этап, но «кампания против Ирана не окончена». По словам Замира, Израиль «отодвинул иранский ядерный проект и ракетную программу на годы», а операция стала возможной благодаря слаженным действиям всех подразделений ЦАХАЛ.

«Управление военной разведки достигло беспрецедентных успехов, пилоты ВВС Израиля действовали с мужеством, нанося удары по военным объектам в тысячах километров от родины. Наши ПВО, подразделения связи, командование тыла и оперативное управление работали в полной координации, чтобы защитить страну и её граждан», — подчеркнул Замир.

Он добавил, что несмотря на «феноменальные достижения», расслабляться рано:

«Мы должны оставаться собранными и сосредоточенными. Нет времени почивать на лаврах. Теперь внимание вновь переключается на сектор Газа — вернуть заложников и демонтировать режим ХАМАС», — заявил начальник Генштаба.