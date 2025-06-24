Пезешкиан: Израиль не сумел достичь своих целей

Израиль не сумел достичь своих целей и заплатил ужасную цену за агрессию против Ирана.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в обращении к иранскому народу.

"Агрессивный противник потерпел неудачу в достижении своих целей по уничтожению объектов и срыву ядерных исследований в Иране, [провоцированию] социальных беспорядков [в республике]", - отмечается в тексте, который распространила пресс-служба иранского президента. По словам Пезешкиана, масштаб разрушений в Израиле вследствие ответных ударов иранских ВС продемонстрировал миру, что "цена этой авантюры против такой великой страны, как Иран, оказалась ужасной".