Израиль раскрыл данные о потерях и ущербе в войне с Ираном

В результате иранских атак на Израиль погибли 28 человек, ещё 1 472 получили ранения.

Об этом сообщил советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«С начала войны по территории Израиля было выпущено около 550 ракет и запущено более 1 000 беспилотников. В налоговое управление поступило 38 700 заявлений на возмещение ущерба. Более 15 500 человек остались без жилья», — отметил Гендельман.

По его словам, в ходе конфликта воздушное пространство Израиля было закрыто, и около 150 000 граждан не смогли вернуться домой.