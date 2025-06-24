Нарышкин заявил, что информации об отсутствии в Иране утечки радиации можно доверять

Руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин считает, что можно доверять данным об отсутствии утечки радиации в Иране.

«Мне представляется, что этой информации можно доверять», - сказал Нарышкин ТАСС, отвечая на вопрос, есть ли у СВР сведения на этот счет.

Между тем, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран заранее принял меры по подготовке к восстановлению ядерных объектов, сейчас оценивает нанесенный ущерб.

«Мы приняли необходимые меры по подготовке и в настоящее время оцениваем ущерб. Подготовка к восстановлению [ядерных объектов] была предусмотрена заранее, и наш план состоит в том, чтобы избежать любых перебоев в процессе производства и обслуживания». - сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

Источник: ТАСС