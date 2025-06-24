Совбез Ирана подтвердил перемирие с Израилем

Тегеран подтверждает перемирие с Израилем, но ответит на любую агрессию в свой адрес, заявил Высший совет национальной безопасности Ирана.

Иранский совбез заявил, что вооруженные силы Ирана «без какой-либо веры» в заявления противоположной стороны «готовы дать решительный ответ на любое агрессивное действие со стороны врага, который заставит (их - ред.) пожалеть об этом», говорится в заявлении, опубликованном государственной телерадиокомпанией, передает РИА Новости.

Иран также опроверг данные о запуске ракеты в сторону Израиля после объявления перемирия, сообщила гостелерадиокомпания.

«Новости о запуске ракеты со стороны Ирана после прекращения огня неверны», — говорится в публикации.