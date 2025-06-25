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Граждане США иранского происхождения эвакуированы при поддержке Азербайджана - ФОТО

First News Media13:40 - Сегодня
Граждане США иранского происхождения эвакуированы при поддержке Азербайджана - ФОТО

Обеспечен переход на территорию Азербайджана граждан США иранского происхождения. Процесс эвакуации из Ирана был осуществлен в соответствии с международными процедурами через пункт пропуска через государственную границу «Астара».

Эвакуация была организована на основании обращения правительства США. Азербайджанская сторона обеспечила все необходимые условия для успешного завершения этого гуманитарного процесса.

Эвакуированные лица прошли проверку документов и медицинский осмотр, после чего были направлены в Баку на специально предоставленном транспорте.

Граждане США выразили благодарность правительству и народу Азербайджана за безопасные и оперативно организованные условия на границе.

Ранее некоторые зарубежные страны обратились к правительству Азербайджана с просьбой оказать помощь в эвакуации своих граждан из Ирана и их возвращении на родину транзитом через территорию Азербайджанской Республики.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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