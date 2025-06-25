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Джаббаров: Азербайджан не видит угрозы макроэкономической стабильности из-за колебаний на энергетическом рынке

First News Media14:50 - Сегодня
Джаббаров: Азербайджан не видит угрозы макроэкономической стабильности из-за колебаний на энергетическом рынке

Колебания цен на глобальном энергетическом рынке не приведут к серьезным изменениям в финансовых потоках и инвестиционной привлекательности Азербайджана.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в интервью CNN Business Arabic, комментируя влияние колебаний цен на нефть на мировых рынках на экономику Азербайджана.

Министр подчеркнул, что Азербайджан не выстраивает политическую и экономическую стратегии развития на росте цен на энергоносители. "Азербайджан является фактором стабильности в регионе. Торговая деятельность для нас очень важна. Однако, в секторе энергетики мы добывающая страна. В этом контексте мы выигрываем не от скачков цен, а от более предсказуемых и устойчивых рыночных условий. Рост цен на энергоносители фундаментально не меняет позицию Азербайджана. Наша макроэкономическая и макрофискальная ситуация очень сильная", - сказал Джаббаров.

По словам Джаббарова, в настоящее время стратегические валютные резервы Азербайджана эквивалентны примерно 100% ВВП. "В текущих условиях основные средства государства направлены на восстановление освобожденных от оккупации территорий, обеспечение скорейшего возвращения вынужденных переселенцев на родину, создание инфраструктуры городов и сел. Мы решительно настроены на то, чтобы экономика Азербайджана стала более устойчивой и стабильной", - сказал глава Минэкономики.

Стоит отметить, что в день обострения напряженности на Ближнем Востоке – особенно когда Израиль нанес удар по Ирану – цены на основные сорта "черного золота" (Brent и WTI) на мировом рынке выросли более чем на 13%. По мнению аналитиков JPMorgan, если Ормузский пролив будет закрыт, цены на нефть могут вырасти на 70%, достигнув уровня 100 или даже 150 долларов США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.

Согласно последним торговым данным, цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light снизилась на 7,96 доллара или 9,94%, составив 72,12 доллара США. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent установились на уровне 69,12 доллара США.

Источник: Report

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