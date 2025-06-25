Трамп заявил, что Израиль сильно пострадал в конфликте с Ираном

Иран нанес значительный урон Израилю при помощи баллистических ракет. С такой оценкой выступил президент США Дональд Трамп.

«Израиль очень сильно пострадал, особенно в последние пару дней. Израиль очень сильно пострадал от [иранских] баллистических ракет. <...>. Они разрушили множество зданий», - сказал американский лидер на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса.

При этом, по словам Трампа, Израиль великолепно показал себя в ходе вооруженного конфликта, а премьер страны Биньямин Нетаньяху «должен гордиться собой».

Источник: ТАСС