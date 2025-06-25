Вице-спикер парламента РА – архиепископу Баграту: Теперь будешь общаться исключительно с армянскими силовыми центрами

Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян позлорадствовал в связи с задержанием правоохранителями лидера протестного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна, сообщает News.am.

«Вот теперь, Србазан («преподобный» на армянском – ред.), «иностранные силовые центры» тебя уже не спасут. Теперь ты будешь общаться исключительно с армянскими силовыми центрами», - написал на своей странице в Facebook Р.Рубинян.

«Ктрич Нерсисян (мирское имя католикоса всех армян Гарегина II – ред.), срочно сделайте заявление, защитите священное право священника стрелять в людей с благословения церкви, скажите, что разоблачение стрелка – это нападение на церковь. Лицемеры», - добавил Рубинян.

По версии Следственного комитета Армении, Галстанян, не сумев добиться смены власти законным путем, с ноября 2024 года в сговоре с рядом сторонников начал подготовку к силовым акциям, включая приобретение соответствующего оборудования.

Следствие также заявляет, что в рамках обсуждений среди сторонников движения было принято решение о формировании порядка 200 «ударных» групп по 20-25 человек в каждой, состоящих из бывших военнослужащих и бывших полицейских. Каждой группе якобы предстояло действовать автономно, без связи с другими, выполняя заранее поставленные задачи.

Цель, по версии правоохранителей, заключалась в создании хаоса и дестабилизации обстановки в Иреване и других населенных пунктах Армении в течение 36 часов. Предполагалось, что все начнется с митинга у здания правительства, который должен был отвлечь внимание властей.

Среди возможных действий, которые, как утверждает СК, обсуждались участниками, называются взрывы, стрельба по зданиям, поджоги, повреждение инфраструктуры, блокировка движения транспорта, а также кибератаки на государственные сайты. Предположительно, это должно было вызвать панику и дезорганизацию работы государственных органов.

«С января 2025 года участники движения начали подготовку к реализации плана: собирали данные о городской инфраструктуре, закупали карты, оборудование, средства блокировки транспорта и продолжали набор участников в группы. Для реализации задуманных сценариев с января 2025 г. были завербованы порядка 1 тыс. человек», - говорится в релизе СК.