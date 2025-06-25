Арагчи: Удары по Ирану укрепили его решимость продолжать развитие ядерной программы

Действия Израиля и Соединенных Штатов, развязавших агрессию против Ирана, укрепили решимость исламской республики продолжать развитие своей ядерной программы.

Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

«[Агрессия Израиля и США] положительным образом отразится [на стремлении Ирана продолжать развитие ядерной программы]. Она укрепляет нашу волю, делает нас более решительными и упорными. Мы приложили серьезные усилия ради этих технологических достижений, наши ученые принесли огромные жертвы, отдав свои жизни ради достижения этой цели. Ради этого наш народ терпел санкции, из-за этого вопроса нашей нации была навязана война. Очевидно, что никто в Иране не откажется от этих технологий», - отметил министр в интервью газете Al Araby Al Jadeed, на которую ссылается ТАСС.

«Ядерная программа Ирана была прозрачной и реализовывалась под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», - добавил он.